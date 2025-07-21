За ночь на подлете к Москве сбито 11 БПЛА

«ПВО Минобороны сбили два вражеских беспилотника, атаковавших Москву», — написал Собянин.

Сообщение об этом было опубликовано в 06:27 мск 21 июля. Сергей Собянин проинформировал, что на месте падения обломков в районе рп Киевский ТиНАО работают специалисты экстренных служб. Таким образом, в ночь на 21 июля уничтожено 11 вражеских БПЛА в Московском регионе.

Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Информация о первом уничтоженном БПЛА появилась в 00:21 мск, затем в 00:58 было опубликовано сообщение об уничтожении двух беспилотников. В 01:45 мск Собянин рассказал о сбитии еще одного БПЛА, а спустя 10 минут в 01:54 мск появилась новость о ликвидации очередного беспилотника. В 02:22 мск силами ПВО Минобороны были уничтожены еще два вражеских БПЛА, в 02:35 был сбит еще один беспилотник. В 02:54 мск мэр Москвы рассказал о ликвидации одного БПЛА.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник.