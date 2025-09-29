Власти сообщили о мерах по восстановлению электроснабжения Белгорода

Власти предпринимают меры для восстановления электроснабжения в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что вопрос взят на контроль на федеральном уровне.

По словам главы региона, он проинформировал министра энергетики Сергея Цивилева и полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева о ситуации. Гладков заявил, что все необходимые ресурсы и оборудование имеются в достаточном количестве, аварийные бригады приступили к работам, а в отдельных случаях задействованы резервные источники питания. Губернатор выразил уверенность, что проблема будет устранена в кратчайшие сроки.

"Я надеюсь, в максимально короткие сроки мы справимся с этой проблемой", - отметил Гладков.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями.