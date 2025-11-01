За ночь под Москвой сбили уже шесть беспилотников

Шесть украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы, были уничтожены за ночь силами ВС РФ. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин через свои социальные сети.

В Московской области система противовоздушной обороны успешно перехватила и уничтожила шесть беспилотных летательных аппаратов. На местах падения их обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что вечером 31 октября за три часа российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 38 украинских беспилотников в трех регионах страны.