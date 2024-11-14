Накануне ночью российские военные силы уничтожили два украинских беспилотника, предназначенных для авиации, в двух российских областях, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве добавили, что один дрон был сбит над Курском, а другой — над Белгородом.

Военные эксперты отмечают, что успешные действия российской противовоздушной обороны могут оказать значительное влияние на ход конфликта.

В условиях роста напряженности на востоке Европы каждая удачная операция становится важной в контексте обеспечения безопасности населения и стратегических объектов.

Ранее сообщалось, что три упавших украинских БПЛА нашли в лесном массиве в Пензе.