За ночь силы ПВО ликвидировали 12 украинских дронов

В ночь на 16 июня дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается,что все устройства были самолетного типа.

11 дронов было сбито над территорией Орловской области, один дрон — над Воронежской областью.

ВСУ регулярно атакуют российские регионы, совершают налеты и обстреливают с помощью беспилотников объекты, расположенные в приграничных и центральных регионах России.

Российские военные успешно перехватывают вражеские летательные аппараты.

Ранее сообщалось о том, что российская ПВО перехватила над Крымом украинский беспилотник.