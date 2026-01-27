За ночь силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над территорией РФ

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили попытку масштабной атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Все воздушные цели обнаружены и уничтожены на подходах к объектам.

По данным Министерства обороны РФ, в общей сложности перехвачено и сбито 19 украинских беспилотников. Основное количество целей было нейтрализовано над территорией Курской области, где уничтожили девять дронов.

Еще пять беспилотников сбили над территорией Краснодарского края. Над акваторией Азовского моря силы ПВО ликвидировали три воздушных цели. По одному БПЛА перехвачено над территорией Орловской и Белгородской областей.

Все попытки атаки пресечены, серьезных разрушений и жертв не допущено. Системы ПВО несут дежурство в усиленном режиме.

