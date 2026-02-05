За ночь силы ПВО уничтожили 95 украинских беспилотников в шести регионах
За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) на юге России отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Министерства обороны РФ, в общей сложности были перехвачены и уничтожены 95 дронов.
Основная часть воздушных целей была нейтрализована над территориями Краснодарского края и Ростовской области. Над Кубанью силы ПВО сбили 36 БПЛА, над Ростовской областью — 27. Активность беспилотников также фиксировалась над акваторией Азовского моря, где уничтожен 21 аппарат.
Кроме того, атаки были зафиксированы и в других приграничных регионах. Над Белгородской областью перехвачены восемь дронов, над территорией Республики Крым — два, над Волгоградской областью — один беспилотник.
Ранее сообщалось, что неизвестный БПЛА упал рядом со складом оружия на польской военной базе.