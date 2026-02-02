Неизвестный БПЛА упал рядом со складом оружия на польской военной базе

На территории военной базы в польском городе Пшасныш, примерно в 100 километрах от Варшавы, 28 января упал беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения. Дрон был обнаружен всего в 70 метрах от склада оружия, сообщает Radio ZET.

По информации радиостанции, дежурные военные наблюдали за полетом БПЛА, но ничего не смогли предпринять. После падения дрон был осмотрен и занесен внутрь здания базы, что, по мнению источника, противоречит процедуре: аппарат следовало накрыть специальной сеткой или брезентом, чтобы блокировать возможную передачу данных. Военная жандармерия подтвердила факт инцидента и начала расследование по статье о нарушении правил воздушного движения.

Это не первый случай проникновения дронов в воздушное пространство Польши. Осенью 2025 года Варшава уже заявляла о сбитии нескольких беспилотников, которые, по ее версии, были российскими, что Москва отрицала.

Ранее сообщалось о том, что Польша отменяет особые правила для беженцев с Украины.