За ночь силы ПВО уничтожили более 30 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 30 ноября до 7:00 мск 1 декабря дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Всего, сообщило Министерство обороны РФ, за указанный период силы ПВО ликвидировали 32 украинских беспилотника.

География перехватов распределилась следующим образом: по четыре БПЛА уничтожены над территорией Белгородской, Брянской, Ростовской и Новгородской областей. Столько же сбито над Краснодарским краем.

Над акваторией Азовского моря и над территорией Ленинградской области перехвачено по три БПЛА.

Также силы ПВО отработали над другими регионами: над Воронежской областью уничтожено два БПЛА, над Волгоградской областью — один БПЛА, над Курской областью — один БПЛА, над Смоленской областью — один БПЛА, над Тульской областью — один БПЛА.

Ранее сообщалось, что в пригородных районах Краснодара и Анапы прогремела серия взрывов.