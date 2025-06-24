За ночь в Подмосковье сбили два беспилотника

В ночь на 24 июня дежурные силы ПВО сбили в небе над Московской области два беспилотника. Устройства уничтожили над Волоколамским и Можайским городскими округами.

О ЧП в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. К счастью пострадавших нет.

Незадолго до этого стало известно, что в Красногорске из-за атаки вражеского дрона загорелась квартира на улице Народного ополчения. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров.

Из здания эвакуировали около 100 человек, среди них 20 детей.

Ранее сообщалось о том, что в связи с проблемами в работе GPS в Москве начали предоставлять услуги «живого навигатора». На сайте бесплатных объявлений появилось предложение от девушки, которая за символическую плату готова помогать водителям ориентироваться на дорогах.