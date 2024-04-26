За первый квартал этого года в Подмосковье устранили более трех тысяч мест незаконной торговли
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В первом квартале этого года в Подмосковье было задействовано 500 камер, с помощью которых было выявлено более трех тысяч случаев незаконной торговли, из них устранено почти две тысячи четыреста случаев. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Напоминаем, что проект по созданию модели искусственного интеллекта в сфере обнаружения фактов несанкционированной уличной торговли при помощи камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион» запущен ведомством совместно с Центром развития цифровых технологий.
«Применяемый алгоритм с точностью 98,5% выявляет факт незаконной торговли. Также предусмотрен роботизированный механизм направления уведомлений и задач муниципалитетам. В планах увеличить группировку камер и автоматизировать процесс выставления штрафов», — сообщил зампред правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье появится еще четыре индустриальных парка.