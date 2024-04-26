За первый квартал этого года в Подмосковье устранили более трех тысяч мест незаконной торговли

В первом квартале этого года в Подмосковье было задействовано 500 камер, с помощью которых было выявлено более трех тысяч случаев незаконной торговли, из них устранено почти две тысячи четыреста случаев. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.