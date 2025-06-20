За полчаса над Курской областью сбили 12 украинских дронов

С 19:30 до 20:00 19 июня дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Курской области 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

За ночь 19 июня российские военные ПВО сбили 81 вражеский дрон над российскими регионами.

Ранее сообщалось о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) над шестью российскими регионами утром, 19 июня.