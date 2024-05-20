За сутки 16 человек пострадали в результате обстрелов Белгородской области

Количество мирных жителей, пострадавших накануне в результате обстрелов со стороны ВСУ Белгородской области, возросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее заявлялось о 14 пострадавших. Но затем еще двое жителей обратились за медицинской помощью.

Шесть человек уже отпущены домой после оказания помощи, десять находятся в больницах. Трое, в том числе один ребенок, — в тяжелом состоянии. Гладков отметил, что при необходимости пострадавшие будут доставлены в Москву.

ВСУ регулярно обстреливают приграничную Белгородскую область. Сигнал ракетной опасности был запущен и сегодняшним утром.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена создать санитарную зону, чтобы защитить территорию Белгородщины от обстрелов ВСУ.