За сутки в Белгородской области погибли четыре человека из-за атаки ВСУ

В Белгородской области за последние сутки в результате атаки со стороны Украины погибли четыре человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об этом через свой канал в Telegram.

Он также отметил, что пострадали еще 24 человека. Гладков охарактеризовал прошедший день как «ужасный для всего региона».

На территории области продолжается работа экстренных служб, которые оказывают помощь пострадавшим, а также занимаются восстановлением нормальной жизнедеятельности в затронутых населенных пунктах. Власти призвали граждан не паниковать и соблюдать меры безопасности, но на фоне растущей напряженности это сделать становится все труднее.

Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбила над регионами России 113 БПЛА ВСУ.