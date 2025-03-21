За сутки ВС РФ уничтожили шесть украинских бригад в приграничье
Российская армия атаковала шесть украинских бригад в Курской области за сутки
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Министерство обороны сообщило, что за последние 24 часа российские вооруженные силы успешно атаковали шесть украинских бригад в приграничной зоне Курской области.
В ходе наступательных операций подразделения группы войск «Север» нанесли значительный ущерб формированиям, включающим две механизированные, десантно-штурмовую, бригаду морской пехоты и две бригады территориальной обороны ВСУ, в окрестностях населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня.
Дополнительно российская авиация и артиллерия провели атаки на позиции противника вблизи села Гуево в Курской области, а также в районе 18 населенных пунктов на территории Сумской области Украины.
В результате боевых действий в Курской области, украинская армия понесла потери, превышающие 240 человек убитыми и ранеными, а также потеряла один танк, одну БМП, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Кроме того, три украинских солдата были взяты в плен.
Ранее Путин сообщал, что ВС РФ близки к полной ликвидации солдат ВСУ в Курской области.