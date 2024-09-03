За сутки ВС России сбили украинский МиГ-29

За последние сутки Военно-воздушные силы России сбили украинский МиГ-29. Также было уничтожено три ракеты системы HIMARS и 37 беспилотников противника, об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«С помощью средств противовоздушной обороны был сбит МиГ-29 украинских ВВС, три реактивных снаряда системы HIMARS, произведенных в США, и 37 дронов», — говорится в заявлении.

Министерство обороны также уточнило, что с начала специальной операции было уничтожено 642 самолета, 283 вертолета, 30 987 беспилотников, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 811 танков и других бронемашин, 1435 единиц реактивных систем залпового огня, а также 13 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 539 единиц специальной военной техники.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошел взрыв на складе боеприпасов ВСУ.