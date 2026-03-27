За три часа над регионами России сбили 52 беспилотника

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в течение трех часов дежурные силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над рядом российских регионов.

По данным ведомства, в период с 20:00 до 23:00 были обнаружены, перехвачены и уничтожены 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Воздушные цели ликвидировали над территориями Брянской области, Курской области, Белгородской области, Смоленской области, Воронежской области, Ростовской области, Московским регионом и Республикой Крым.

В министерстве уточнили, что все цели были уничтожены дежурными средствами ПВО в обозначенный временной промежуток. Дополнительная информация о последствиях на земле в сообщении не приводится.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за пять часов сбили 96 дронов ВСУ.