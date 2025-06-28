За три с лишним часа ПВО уничтожили 25 украинских дронов
За вечер над российскими регионами сбили 25 дронов ВСУ
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27 июня с 20:10 мск до 23:25 мск российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
12 дронов было сбито над территорией Курской области, десять дронов ликвидировали в Крыму, еще три – в небе над Орловской областью.
Украинские боевики почти каждый день атакуют дронами объекты, расположенные в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают вражеские дроны.
Ранее сообщалось о том, ВСУ исчерпали почти все запасы новых дронов «Лютый» после масштабных атак по России.