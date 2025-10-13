За угрозы поубивать учителей: в Британии арестовали экс-королеву красоты

В Великобритании была арестована Патрисия Вагнер, когда-то получившая титул королевы красоты «Мисс Галактика Норфолк». Ее обвиняют в том, что в соцсетях она пообещала убить тех учителей в школе, где учатся ее дети. Об этом сообщила газета Daily Mail.

У 38-летней бывшей королевы красоты трое детей. Все они проживают в пригороде Норвича, графстве Норфолк. На женщину завели уголовное дело за то, что она не водит собственных детей в школу. Это было сделано по инициативе школьных педагогов. После этого Вагнер разразилась серией постов в социальной сети. В них она пообещала расправиться с учителями, из-за которых у нее возникли неприятности. В одном сообщении женщина разместила фото троих учителей, которые поддержали обвинения, и заявила, что все они достойны смерти.

После этого правоохранители арестовали Вагнер. Сама она отказалась признавать свою вину, и следующее судебное заседание по ее делу состоится 30 октября.

Ранее сообщалось о смерти 16-летней королевы красоты в Бразилии. Девушка в компании с другой молодежью распивала спиртные напитки на стройплощадке, и ей внезапно стало плохо. Медики не смогли спасти ей жизнь.