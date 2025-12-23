За выходные в Рязанской области выявлены десятки административных нарушений

В минувшие выходные на территории Рязанской области прошел комплекс полицейских рейдов, направленных на выявление административных правонарушений. В центре внимания сотрудников УМВД оказались сразу несколько важнейших направлений — миграционное законодательство, защита прав детей и контроль за незаконным оборотом алкоголя. Об этом сообщает издание 7info.

В ходе проверок было выявлено 17 нарушений миграционных правил. Большинство из них, 13 случаев, касались несоблюдения иностранными гражданами установленного порядка въезда или пребывания на территории России. Еще два протокола составлены за осуществление трудовой деятельности без соответствующих разрешений. Ответственность коснулась и работодателей: двое из них привлечены за незаконное привлечение к работе иностранцев.

Параллельно завершилась оперативно-профилактическая операция «Семья». Только за последние сутки инспекторы по делам несовершеннолетних выявили 21 факт неисполнения родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей. По каждому такому случаю составлен административный протокол.

Не осталась без внимания и сфера торговли. В рамках контроля за оборотом алкоголя пресечена деятельность двух торговых точек. В рязанском магазине на улице Есенина изъято 50 литров спиртного, реализуемого с нарушениями, а в Касимовском районе — еще 60 литров незаконной продукции. По обоим фактам возбуждены административные производства.

Таким образом, итогом прошедших мероприятий стало пресечение правонарушений в социально значимых сферах. Полиция продолжает плановую работу, направленную на поддержание правопорядка и предупреждение преступлений, затрагивающих как общественную безопасность, так и благополучие семей.

