Забаррикадировавшийся в здании парламента Канады третий час не выходит оттуда

В Оттаве неизвестный мужчина заблокировал вход в здание парламента Канады. По данным полиции, размещенным в официально аккаунте, на данный момент нет информации о пострадавших или жертвах.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, инцидент произошел до 15:00 по местному времени (22:00 по московскому времени 5 апреля). В своем обращении полиция рекомендовала гражданам не приближаться к месту происшествия.

«Офицеры находится на месте Парламентского холма, так как мужчина забаррикадировался в восточном блоке (парламента — ред.). … Восточное крыло было эвакуировано», — говорится в сообщении полиции Оттавы в соцсети X.

В настоящее время нет информации о пострадавших, и правоохранительные органы продолжают работу с мужчиной, который стал участником происшествия.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне тысячи протестующих вышли на митинг против Трампа.