«Забрал чужую жизнь, а свою перечеркнул»: охранник убил пятидесятилетнюю любовницу

Охранник из Сыктывкара убил любовницу, а затем пытался покончить с собой, сообщает SHOT.

По данным журналистов, «русскому Отелло» 53 года. Он был в гостях у своей 54-летней любовницы. Между ними завязался конфликт, причина которого неизвестна. Мужчина пять раз ударил возлюбленную ножом. Женщина скончалась на месте.

Охранник сам вызвал экстренные службы и во всем сознался. Во время поездки с полицейскими он попытался покончить с собой. Сейчас мужчина находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», задержанному грозит до 15 лет колонии.

«Вот до чего доводит неконтролируемая агрессия. Печально. Забрал чужую жизнь, а свою перечеркнул»; «Интересно, что могло стать причиной конфликта между такими взрослыми любовниками»; «Соболезную близким убитой женщины. А мужчине надо лечиться, раз во время бытового конфликта сразу взялся за холодное оружие», — прокомментировали трагедию россияне.

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