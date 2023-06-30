«Яблоко от яблони»: сын сидящего в тюрьме актера выпал из окна квартиры и попал в реанимацию

Сын российского актера Михаила Ефремова Николай выпал из своей московской квартиры. Его доставили в реанимацию, сообщает «112».

Николай перенес сложную операцию. Ефремов-младший заявил, что выпал из окна случайно и никого в происшествии не обвиняет. По словам соседей, сын актера злоупотребляет алкоголем и состоит на учете психиатра. По факту случившегося полиция проводит проверку.

«Весь в папашу, алкаши»; «Яблоко от яблони»; «Сам Ефремов — убийца и алкаш, дочь — транснечто (Анна Мария Ефремова в 2021 году взяла имя Сергей и заявила, что идентифицирует себя как бесполое существо — Прим. ред.), сын — тоже алкаш», — комментируют инцидент пользователи социальных сетей.

Сам актер Михаил Ефремов в сентябре 2020 года был приговорен к восьми годам лишения свободы за то, что устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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