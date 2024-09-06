Заброшенный дом загорелся в деревне под Можайском

Работники 234-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили пожар в заброшенном доме в деревне Праслово под Можайском, передает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось накануне. О возгорании спасателям сообщили владельцы соседнего с горящим домом участка.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место и быстро потушили огонь, не дав ему распространиться на другие постройки. Никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Клина чуть не сгорел заживо в собственной квартире.