Заброшенный дом загорелся в деревне под Можайском
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Работники 234-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили пожар в заброшенном доме в деревне Праслово под Можайском, передает пресс-служба ведомства.
ЧП случилось накануне. О возгорании спасателям сообщили владельцы соседнего с горящим домом участка.
Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место и быстро потушили огонь, не дав ему распространиться на другие постройки. Никто из людей не пострадал.
Ранее сообщалось, что житель подмосковного Клина чуть не сгорел заживо в собственной квартире.