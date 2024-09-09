Задержан бывший глава МЧС Крыма

Сергей Садаклиев, занимавший ранее пост министра по чрезвычайным ситуациям Республики Крым, задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил «Mash на волне».

В начале августа он подал в отставку по собственному желанию. За месяц до этого внимания привлек его помощник, которого поймали за рулем внедорожника без водительских прав, изъятых за использование препаратов, несовместимых с управлением транспортом.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали главного таможенного инспектора за участие в коррупционной схеме. При обыске у нее изъяли 20 млн руб. наличными. Ведется расследование в отношении других возможных участников.

Ранее сообщалось, что спасатели напомнили жителям Подмосковья о повышенном уровне пожарной опасности.