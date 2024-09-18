Задержан мужчина, избивший 20-летнего инвалида в Химках

Полицейские задержали подозреваемого в избиении инвалида в Химках, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Преступление произошло в подъезде дома на Лесной улице. На 20-летнего инвалида напал 31-летний мужчина. Злоумышленник скрылся, а пострадавшего госпитализировали.

Нападавшего задержали в Ростовской области. Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Московской области будут судить местного жителя, который застрелил знакомого.