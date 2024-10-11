Задержан мужчина, который ломал стену Кремля молотком из-за ненависти к ФСО

Тверской районный суд Москвы приговорил Александра Фролова к административному аресту на 15 суток за то, что он облил краской и повредил фасад Государственного исторического музея (ГИМ) в Кремле, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Во время заседания суда Фролов объяснил свои действия личной неприязнью к сотрудникам Федеральной службы охраны России.

Его признали виновным по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).

Фролов, уроженец Белоруссии, ранее уже отбывал наказание за подобное правонарушение — в середине сентября он оставил на одной из стен Кремля надпись с обвинениями к спецслужбам.

Тогда суд назначил ему 10 суток ареста. После освобождения мужчина вновь вернулся в центр Москвы и окрасил стену ГИМ.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области женщину признали виновной в госизмене.