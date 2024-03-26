Задержан мужчина, ранивший ножом двух человек в компьютерном клубе в Подмосковье

Полицейские задержали мужчину, который ворвался с ножом в компьютерный клуб в Подмосковье и ранил двоих посетителей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Щелково. Пострадавшие — молодые люди 2002 и 2008 годов рождения. Их госпитализировали.

Нападавшего доставили в следственные органы.

Ранее сообщалось, что житель подмосковной Рузы зарезал свою знакомую и пытался сбежать.