Житель Рузы зарезал свою знакомую в ходе ссоры и пытался скрыться

В Рузе предъявили обвинение 43-летнему местному жителю, который зарезал свою знакомую в ходе ссоры, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в начале недели в одном из частных домов в деревне Старониколаево. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки, затем между ними случился конфликт. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил потерпевшую ножом в область шеи и головы.

Местонахождение мужчины было установлено в кратчайшие сроки. Его задержали. В настоящее время следователи продолжают работу по закреплению доказательной базы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали местную жительницу, которая обещала любовнику 1,8 миллиона рублей за убийство ее супруга.