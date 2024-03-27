Задержан мужчина, укравший из съемной квартиры в Подмосковье два телевизора
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Подмосковные правоохранители задержали ранее судимого 37-летнего жителя столицы, который украл из съемной квартиры в Дмитрове два телевизора.
Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, кражу злоумышленник совершил, когда пришло время освобождать жилище.
Мужчину задержали в Москве. Он рассказал, что сдал похищенное имущество в ломбард, а вырученные деньги уже потратил.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину, который напал с ножом на посетителей компьютерного клуба.