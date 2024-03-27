Задержан мужчина, укравший из съемной квартиры в Подмосковье два телевизора

Подмосковные правоохранители задержали ранее судимого 37-летнего жителя столицы, который украл из съемной квартиры в Дмитрове два телевизора.

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, кражу злоумышленник совершил, когда пришло время освобождать жилище.

Мужчину задержали в Москве. Он рассказал, что сдал похищенное имущество в ломбард, а вырученные деньги уже потратил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину, который напал с ножом на посетителей компьютерного клуба.