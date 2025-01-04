Задержан национальный герой Армении и экс-замглавы Генштаба ВС

По сообщению федерального агентства, ссылающегося на адвокатов, Тирана Хачатряна обвиняют в халатности во время 44-дневной войны, которая прошла в Нагорном Карабахе в 2020 году. Мужчине предъявили ряд обвинений, но он их не признает. Уточнений по конкретным эпизодам СК и юристы не дали.

Следствие просит суд отправить бывшего высокопоставленного военного под арест.

Тирана Хачатрян имеет звание «национальный герой Армении». После войны в Нагорном Карабахе его сняли с должности. Сразу после этого он открыто критиковал политику властей в отношении спорной территории.

Напомним, что в конце 2024 года в Москве задержали бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна.