За помощь в поимке беглецов из екатеринбургского СИЗО объявили денежное вознаграждение

За помощь в задержании двух сбежавших из екатеринбургского СИЗО арестантов объявлено денежное вознаграждение. Мужчины обвинялись в приготовлении к теракту. Об этом сообщает Коммерсантъ.

ГУФСИН по Свердловской области обратился к жителям с просьбой о помощи в поиске Ивана Корюкова и Александра Черепанова, сбежавших из следственного изолятора №1. За любую информацию о местонахождении беглецов ведомство пообещало вознаграждение, гарантируя анонимность источников.

Опасность разыскиваемых связана с характером инкриминируемого им деяния — приготовление к совершению теракта. По данным правоохранительных органов, мужчины могут носить темную одежду и скрывать лица под кепками.

Для связи власти предоставили два номера телефонов. На данный момент Корюков и Черепанов объявлены в федеральный розыск, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

