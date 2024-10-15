Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы: пострадали трое, включая ребенка

В Москве задержали подозреваемого, причастного к подрыву автомобиля на юго-западе столицы. Инцидент квалифицирован как покушение на убийство двух и более лиц. Об этом пишет РИА Новости.

Трагический случай произошел во вторник на Профсоюзной улице. В одном из дворов сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль, в результате чего пострадали три человека. Одному из пострадавших, по данным Следственного комитета, пришлось ампутировать руку из-за полученных травм. Среди раненых оказался шестилетний ребенок, который также получил серьезные повреждения.

Очевидцы происшествия сообщают, что взрыв был достаточно мощным: автомобиль был частично разрушен, осколки разлетелись по прилегающей территории, повредив припаркованные машины и близлежащие здания. На месте сразу же прибыли оперативные службы, включая полицию, пожарных и медиков. Пострадавших срочно госпитализировали, а район оцепили для проведения следственных действий.

Отмечается, что подозреваемым в попытке взорвать авто оказался 51-летний москвич.

На данный момент следователи пытаются установить мотивы преступления. Рассматриваются различные версии, включая как личные конфликты, так и криминальные разборки. По мнению экспертов, взрывное устройство могло быть заложено с целью ликвидации конкретных лиц, однако пока официальной информации о возможных мотивах подозреваемого не поступало.

Столичные правоохранительные органы продолжают расследование, а прокуратура контролирует ход дела, чтобы установить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности.

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