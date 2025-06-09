Задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-депутата Рады Кивы

Араик Амирханян, 44-летний бизнесмен из Армении, считается правоохранителями причастным к убийству в Подмосковье бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Он был задержан, об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Амирханян когда-то являлся крупнейшим подрядчиком организации «Укравтодор». Позже его заподозрили на Украине в крупном хищении бюджетных средств, а позже лишили украинского паспорта. Позже предприниматель, уже в России, стал поддерживать тесное общение с Кивой. Он воспользовался этим и передал Службе безопасности Украины данные о месте проживания экс-депутата, выступив в качестве наводчика.

«Вошел в доверие к Киве, следил за ним, а затем передал сотрудникам СБУ информацию о том, где тот живет. Затем киллер расстрелял Киву в Подмосковье в 2023 году», — указал микроблог.

Следователи, которые занимаются делом Кивы, обнаружили след бизнесмена уже после того, как он был отправлен в СИЗО. Оказалось, что Амирханян был взят под стражу еще в мае по делу о даче взятки.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе был взят под стражу фигурант дела об убийстве первого заместителя главы администрации города Гурциева. Вице-мэр погиб в результате взрыва 29 мая вместе со своим знакомым.