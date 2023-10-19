Задержан украинец, собиравшийся подорвать военную колонну в Запорожской области

В Запорожской области сотрудники УФСБ России задержали украинца, который собирался подорвать военную колонну в регионе. Об этом пишет РИА Новости 19 октября.

По данным издания, задержанный собирался взорвать военных, но привести в действие самодельное взрывное устройство не успел – сразу был задержан сотрудниками ФСБ. Собрал «самодел» мужчина из снарядов и минометов, частично полученных от ГУР.

Также в ФСБ добавили, что координировали действия диверсанта сотрудники украинского ГУР.