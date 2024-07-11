Задержаны подозреваемые в краже денег и ювелирных украшений у пенсионера в Подмосковье

В Подмосковье задержали двух жительниц Брянской области, которые подозреваются в краже ювелирных украшений и денежных средств у пенсионера, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Все произошло в подмосковном Подольске. Две женщины заметили, как 82-летний мужчина споткнулся и упал возле подъезда. Злоумышленницы воспользовались ситуацией. Одна из них представилась медсестрой и предложила пенсионеру свою помощь — проводила его до квартиры.

Следом за ними в подъезд зашла сообщница. Они отвлекли пожилого мужчину и совершили кражу. Общая сумма ущерба составила два миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны на автовокзале. Выяснилось, что одна из них ранее уже была судима за кражи и мошенничество.

Ранее сообщалось, что в Рузе задержали двоих подозреваемых в краже из дачного дома.