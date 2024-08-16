Задержан житель Подмосковья, который избил приятеля в ходе ссоры
Фото: [медиасток.рф]
В Воскресенске задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, злоумышленник избил своего знакомого в ходе ссоры. Все произошло в одной из квартир на Новлянской улице.
Пострадавшего доставили в больницу. Медики рассказали о случившемся полиции. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках неизвестный обстрелял окна жилого дома.