Задержанных в Турции за драку с полицией россиянок оставят там еще на 3,5 месяца

Две туристки из России устроили драку с правоохранителями в Турции. Суд по их делу состоится только 11 декабря, а до того момента дамам запрещено выезжать из страны. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Две российские путешественницы, Светлана и Юлия, пытались въехать в Турцию еще 6 июня. Каждая из них находилась в нетрезвом виде, поэтому они устроили скандал, когда полиция устроила им проверку в аэропорту. Теперь их ожидает судебное разбирательство, назначенное на 11 декабря.

«К делу привлекли показания свидетелей, записи с камер наблюдения и другое. До этого времени женщинам запрещено покидать Турцию», — указал микроблог.

Сами дамы утверждают, что полицейские избили их, и теперь каждая из них заболела. У женщин не осталось денег на съем жилья, поэтому они вынуждены ютиться в заброшенных зданиях, стараясь не попадаться на глаза правоохранителям. Российское посольство в Турции отправило ноту турецкой стороне с требованием урегулировать ситуацию, но сдвигов в ее разрешении так и не появилось.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мугла пропала туристка из РФ. Она интересовалась Карийской тропой, намереваясь отправиться по ней в путешествие. При этом она игнорировала сообщения об опасности этого пути для неподготовленных людей.