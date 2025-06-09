Задержанных за похищение Щепихина отпустили под подписку о невыезде

Все шесть человек, изначально задержанные по подозрению в причастности к похищению Арега Щепихина, освобождены из-под стражи и находятся под подпиской о невыезде. Им вменялись статьи 126 и 286 УК РФ — «Похищение человека» и «Превышение должностных полномочий» соответственно. Сам блогер Щепихин, ставший жертвой похищения, был заключен под стражу на два месяца.

Как сообщил телеграм-канал Baza, инцидент с похищением Щепихина произошел вечером 3 июня у Ярославского вокзала. Группа лиц насильно усадила его в багажник внедорожника и увезла в помещение в Новой Москве.

Причиной стали вызывающие ролики, опубликованные блогером. Щепихин утверждает, что его избивали, наносили удары прикладом пистолета по ушам, а затем неожиданно отпустили.

Однако, вскоре после освобождения, в отношении Щепихина было возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся призывов к экстремизму и разжиганию ненависти, из-за содержания его видеоматериалов.

Ранее сообщалось, что блогер Щепихин появился в суде с «фингалами» под обоими глазами.