Задержанный в Афинах олигарх Плахотнюк не согласился на экстрадицию в Молдавию

Предприниматель и политик Владимир Плахотнюк, задержанный в Афинах, воспротивился своей экстрадиции в Молдавию. Об этом сообщило издание Noi.md.

Журналисты сослались на заявление, сделанное Генеральной прокуратурой. 59-летний бизнесмен был задержан в Афинах по обвинению в причастности к организованной преступности, отмыванию денег и мошенничеству. В момент задержания Плахотнюк хотел отправиться из Афин в Дубай.

«Апелляционный суд в Афинах, компетентный орган по рассмотрению процедуры экстрадиции, сообщил, что указанное лицо не выражало своего согласия на экстрадицию в Республику Молдова», — указали журналистам.

Ранее уже сообщалось, что на вилле молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в Греции полиция обнаружила 17 поддельных паспортов, €155 тыс. наличными, люксовые часы и криптодевайсы. Обыск провели после его задержания. Он находился в розыске по «красным уведомлениям» Интерпола — Молдавия обвиняет экс-олигарха в хищении €190 млн из банковской системы, а Россия — в контрабанде наркотиков.