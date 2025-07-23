Полиция Греции изъяла 17 фальшивых паспортов при обыске у задержанного Плахотнюка

На вилле молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в Греции полиция обнаружила 17 поддельных паспортов, €155 тыс. наличными, люксовые часы и криптодевайсы. Задержание произошло в аэропорту Афин при попытке вылета в Дубай. Об этом сообщает INTERFAX.RU.

Греческая полиция провела обыск на вилле в престижном пригороде Афин, где скрывались беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и его соратник Константин Цуцу. Помимо крупной суммы денег, изъяли 17 фальшивых паспортов разных стран, устройства с защищенными данными, несколько телефонов и компьютеров, а также часы элитных брендов.

До этого сообщалось, что Плахотнюка и Цуцу задержали в аэропорту при посадке на рейс в ОАЭ. Оба находились в розыске по «красным уведомлениям» Интерпола — Молдавия обвиняет экс-олигарха в хищении €190 млн из банковской системы, а Россия — в контрабанде наркотиков.

Вилла в Сарониде, где жили задержанные, принадлежит греческому гражданину и была куплена за €250 тыс. в 2008 году. По данным полиции, Цуцу редко выходил из дома, чтобы избежать слежки, а при малейшей угрозе они меняли страну проживания.

Плахотнюк покинул Молдавию в 2019 году после потери власти Демпартией. Он успел пожить в США и, предположительно, на Северном Кипре, но везде его присутствие вскоре становилось нежелательным. Сейчас ему грозит экстрадиция — в Молдавии его ждут дела о отмывании денег, а в России — дело о наркотрафике.

Ранее сообщалось о том, что в офис телеграм-канала Baza пришли с обысками.