Задержанный за попытку протаранить посольство РФ в Швеции оказался украинцем

Гражданин Украины пытался ночью протаранить ворота российского посольства в Стокгольме. Об этом сообщили в заявлении дипмиссии в телеграм-канале.

По информации посольства, мужчина не смог попасть на территорию представительства. Быстро вызванные сотрудниками посольства полицейские задержали его и сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего. Посольству не причинен серьезный ущерб.

В диппредставительстве уточнили, что задержанный — украинец, который постоянно проживает в Швеции. Ранее он уже совершал нападения на российское посольство и торговое представительство в 2015 и 2018 годах.

Его признали психически нездоровым и направили на лечение. В последнее время он снова начал провокации против российских заграничных учреждений в Стокгольме, добавили в посольстве.

Информацию об инциденте передал шведский телеканал SVT. По его данным, мужчина пытался заехать на территорию на автомобиле и оставался в машине, когда прибыли полицейские.