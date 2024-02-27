Задержаны грабители, похитившие 155 ювелирных украшений из магазина в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина во Фрязино, сообщила в своих соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники действовали вдвоем. Одни из них стоял у входной двери магазина, а другой разбил несколько витрин и высыпал драгоценности в рюкзак.

Задержанными оказались ранее судимые граждане одного из государств Закавказья, уточнила Ирина Волк.

Правоохранители оперативно вычислили злоумышленников, несмотря на то, что в момент ограбления они скрыли свои лица черными масками и солнцезащитными очками.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга пыталась украсть косметику из подмосковного магазина.