Задержаны подозреваемые в покушении на бывшего зампреда правительства Ингушетии

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Московской области провели операцию по задержанию исполнителя и заказчика покушения на жизнь бывшего заместителя председателя правительства Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оба задержанных уже доставлены в следственные органы для дальнейших разбирательств, однако информация о них пока не разглашается.

Покушение на Алихаджиева произошло вечером 10 октября на территории его частного дома в деревне Лапино. Неизвестный вооруженный человек выстрелил в экс-чиновника четыре раза и скрылся с места преступления. Алихаджиева срочно госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Следственные органы ведут работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и поиску возможных соучастников.

Алихаджиев работает на должности помощника депутата Государственной думы РФ Владимира Шаманова. С 2006 года был зампредом правительства Ингушетии.

В 2002 году в его рабочем кабинете было заложено взрывное устройство. Чиновник не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в результате стрельбы погиб сотрудник МВД.