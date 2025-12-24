Мужчина уехал в морозную тундру и пропал

В ямальской тундре развернута масштабная поисковая операция после исчезновения местного жителя, выехавшего на снегоходе из деревни Яптик-Сале в село Мыс Каменный. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Мужчина, одетый в традиционную малицу зеленого цвета с сорочкой, отправился в путь 23 декабря около 15:00 на снегоходе Yamaha и с тех пор не выходил на связь. Тревогу забила его дочь, когда отец не прибыл в пункт назначения и не отозвался на звонки.

Экстренные службы Ямальского района уже подключились к поискам, которые осложняются суровыми погодными условиями: при фактической температуре –24°C сильный ветер создает ощущение мороза в –32°C, что делает каждый час пребывания на открытой местности критически опасным.

Всего неделей ранее в том же районе произошёл случай, который мог бы закончиться трагически, если бы не оперативная работа спасателей. Бойцы «Ямалспаса» спасли тундровика, чьи сани провалились под лед на реке Обь в районе Харсаима. Тогда мужчина, оказавшийся в ледяной воде при морозе до –40°C, был вовремя обнаружен и доставлен в безопасное место.

