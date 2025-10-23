Загадка с семью ранениями: что произошло в доме с сатанинскими звездами в Балашихе

В подмосковной Балашихе в частном доме, охваченном пожаром, были обнаружены тела супружеской пары. Обстоятельства их гибели, по данным следствия, кардинально различаются, а в здании нашли множество оккультных атрибутов, что придает происшествию мистический и загадочный характер.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, жертвами стали 51-летний мужчина и его 52-летняя супруга. Предварительная версия следствия указывает, что мужчина скончался от отравления угарным газом. Однако на теле женщины были обнаружены множественные следы насилия — семь ножевых ранений.

Обстановка в доме поразила оперативников. При осмотре помещения были изъяты многочисленные предметы, связанные с оккультными практиками: ритуальные когти для взятия крови, ножи, экзотерическая литература, метлы и сатанинские звезды.

В настоящее время следователи выясняют все детали и хронологию произошедшего, устанавливая мотивы и причины трагедии.

