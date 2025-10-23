Таинственная российская радиостанция УВБ-76, известная в народе как «Жужжалка», после долгого молчания передала серию загадочных сигналов. В эфире прозвучали коды с необъяснимыми словами «НЕГРОПОТОП», «ГРЕЧНЕВИК» и «КЛИНОБОЕЦ», после чего наступила тишина.

Утром 23 октября загадочная радиостанция УВБ-76, десятилетиями транслировавшая лишь монотонное жужжание, внезапно прервала свое молчание. В эфире прозвучало первое сообщение с кодами и странным словом «НЕГРОПОТОП». Спустя два часа последовала вторая порция данных с упоминанием «ГРЕЧНЕВИК», а завершилась все дневным сигналом о «КЛИНОБОЙЦЕ».

После этого эфир «Жужжалки» снова опустел, вернувшись к привычному монотонному гудению. Подобная активность немедленно вызвала ажиотаж среди наблюдателей и энтузиастов. По их мнению, станция, предположительно использует такие передачи для рассылки приказов военным частям в условиях, когда обычные каналы связи могут быть недоступны.

Ранее Зеленский заявил о возможности Украины наносить удары на 3000 км вглубь России.