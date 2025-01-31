Пожарные спасли 60 человек при пожаре в хостеле на северо-западе Москвы

В российской столице горит двухэтажный дом, в котором находится хостел. МЧС удалось спасти 60 человек, выведя их из здания. Об этом сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ранее уже сообщалось, что на северо-западе Москвы горит двухэтажное административное здание, в котором расположен хостел. Огнеборцам пока не удается справиться с пожаром. Пламя распространилось на площади 2 тыс. кв. м. Спасателям удалось вывести с объекта 60 человек.

«Огонь тушат 130 специалистов и 37 единиц техники. До прибытия пожарных подразделений из здания вышли 300 человек», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан еще один фигурант дела о финансировании запрещенной в России террористической организации. На него вышли по показаниям осужденного еще пять лет назад преступника. Злоумышленник также передавал деньги для организации, которая признана террористической.