Захарова предупредила об эскалации украинского конфликта в случае интервенции НАТО

Интервенция войск НАТО неприемлема для России, так как угрожает неконтролируемой эскалацией военных действий. Такое заявление сделал Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее слова привело РИА Новости.

По утверждению дипломата, Москва считает категорически неприемлемой для себя вход войск Северо-Атлантического альянса на украинскую территорию.

«Интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта», — указала она.

Ранее Захарова оценила отсутствие Зеленского на церемонии инаугурации президента США Трампа. Она заявила, что истинной причиной этого является то, что украинского лидера не пригласили на данное мероприятие. А все утверждения, что у президента Украины образовались некие срочные дела, являются отговоркой.