Когда в прессе появляются сведения о том, что на территории Латинской Америки могут быть размещены российские ракеты, то все это мнение является точкой зрения отдельных частных экспертов. Такое заявление сделала Мария Захарова — официальный представитель российского Министерства иностранных дел. Ее слова опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарову спросили, как относиться к новостям о том, что российские ракетные комплексы могут быть размещены на Кубе либо в Венесуэле.

«Речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции Министерства обороны», — указала она.

Дипломат добавила, что для подобных действий необходимы двухсторонние договоренности с такими странами.

Ранее Захарова высказалась о проблемах, которые наблюдаются у Канады. По ее словам, из состава этой страны могут выйти сразу несколько провинций, которые недовольны существующими порядками. По этой причине канадские власти могут показать, как правильно надо проводить референдум, раз уж они считают нелегитимными все мнения граждан в новых регионах РФ.